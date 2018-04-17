Аналитики агентства «Автостат » провели мониторинг цен на новые автомобили в России за период с 16 марта по 15 апреля 2018 года. По результатам мониторинга выяснилось, что 20 компаний изменили цены на автомобили в РФ за последний месяц.

Так, на российском рынке за отчетный период подорожали все автомобили бренда Ravon, у удорожание составило от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Седан Gentra стал дороже на десять тысяч рублей, а например, R4 подорожал от 10 до 30 тысяч рублей.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen поднял цены на модели Touareg, Tiguan, Passat и Amarok на 30 тысяч рублей минимум.

Максимальный показатель удорожания моделей составил 65,2 тыс. рублей. У компании Skoda в России изменились цена на кроссовер Kodiaq, а также модели Superb и Octavia. В данном случае автомобили стали дороже в пределах от 45 до 48 тысяч рублей.

Volvo переписала ценники в большую сторону от 30 до 200 тысяч рублей на модели S60, S90, ХC60 и XC90.

Также на российском рынке стали дороже Mitsubishi ASX (на 30 тыс. рублей) и L200 (на 50 тыс. рублей), а еще УАЗ «Патриот» (на 20 тыс. рублей) и «Пикап» (на 21 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме начальной).