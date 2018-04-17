В компании задумались изменить свой логотип, но по всей видимости он останется в прежнем варианте, но станет намного современнеей
В компании Volkswagen намерены сменить логотип
17.04.2018 19:28
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В следующем году самая популярная марка в мире изменит свою эмблему, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Volkswagen.
Как заявил глава по маркетингу Volkswagen Йохен Зенпихля, компания сейчас теряет свою эмоциональную привлекательность, а это связано не только с дизельгейтом, но и по другим причинам среди которых политика компании.
Руководство немецкого автопроизводителя решило изменить в 2019 году логотип таким образом, чтобы он одинаково выглядел как на экране смартфона, так и на автомобилях с традиционным двигателем и новой серии электрокаров. Напомним, что последнее изменение логотипа Volkswagen было произведено в 2012 году.
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