В компании Volkswagen намерены сменить логотип‍

В компании задумались изменить свой логотип, но по всей видимости он останется в прежнем варианте, но станет намного современнеей

В следующем году самая популярная марка в мире изменит свою эмблему, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Volkswagen.

Как заявил глава по маркетингу Volkswagen Йохен Зенпихля, компания сейчас теряет свою эмоциональную привлекательность, а это связано не только с дизельгейтом, но и по другим причинам среди которых политика компании.

Руководство немецкого автопроизводителя решило изменить в 2019 году логотип таким образом, чтобы он одинаково выглядел как на экране смартфона, так и на автомобилях с традиционным двигателем и новой серии электрокаров. Напомним, что последнее изменение логотипа Volkswagen было произведено в 2012 году.