Ранее кабины первого поколения подвергались изменениям, но они были незначительными. Теперь производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» впервые с 1976 года полностью обновит кабины своих грузовиков, причем уже собрано несколько предсерийных прототипов, фотографии которых оказались в распоряжении RCI News.

По предварительной информации обновленные кабины будут соответствовать требованиям рынка. После рестайлинга будет изменен интерьер и экстерьер кабины.

Как сообщается, кабины получат стальной бампер, который придет на смену пластиковому. Также изменятся и противотуманные фонари, а фары станут больше и получат светодиодную технологию. Больших размером станут и боковые зеркала заднего вида, которые к тому же получили обогрев и электропривод.

В салоне появится новая передняя панель, мультифункциональный руль, новые подрулевые переключатели, новый рычаг КП, новая обивка, а также будет крупный дисплей бортового компьютера и электростеклоподъемники. В техническом плане изменений не произойдет. Предполагается, что в серию обновленные кабины запустят уже в середине лета.