Названы самые популярные иномарки с пробегом в РФ в 2018 году

На российском рынке подержанных автомобилей продолжает расти спрос на автомобили импортного происхождения и по итогу первого квартала 2018 года спрос на автомобили данного сегмента вырос на 1,7%.

Российские аналитики из агентства «АВТОСТАТ» провели анализ рынка подержанных автомобилей и определили «десятку» самых популярных моделей. В общей сложности в РФ за отчетный период было продано 807,5 тыс. подержанных иномарок.

Как и ранее лидером в этой категории является Ford Focus. Эта модель за первые три месяца разошлась тиражом в количестве 28,2 тыс. ед. (+0,6%).

Второе место у Toyota Corolla с результатом 21,7 тыс. ед. (-2%). Замыкает тройку Hyundai Solaris – 18,9 тыс. ед.

Четвертое место в 2018 году досталось KIA Rio. На этой модели остановило свой выбор 16,4 тыс. человек и за данной моделью сейчас числится самая большая динамика продаж 27,5% в сравнении с аналогичный периодом прошлого года. Замыкает первую пятерку Toyota Camry – 16,4% (+1,4%).