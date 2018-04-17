Фотошпионы снова заметили обновленный пикап Mitsubishi L200

В Сети появились новые шпионские фотографии с обновленным пикапом Mitsubishi L200, который тестируют в Австралии.

Тестовый прототип все также покрыт камуфляжной пленкой, однако как сообщается передняя часть грузовичка будет выполнена в стилистике кроссвэна Xpander и кроссовера Eclipse Cross. Когда обновленный пикап появится на рынке и будет представлен пока не сообщается.

По предварительным данным его дебют будет проходить в текущем году. Сейчас на рынке предлагается пятое поколение Mitsubishi L200, которое вышло в 2014 году.

На глобальном рынке грузовик предлагается с 2,4-литровым 132-сильным двигателем и турбированным дизельным двигателем объёмом 2,4 и 2,4 литра и мощностью от 110 до 181 л.с.

В качестве трансмиссии предлагается пяти- и шестискоростная механика, а также автомат на пять скоростей. Предполагается, что после обновления линейка двигателей не изменится.