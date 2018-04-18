Volkswagen назвала цену нового Volkswagen Touareg в России

Российское подразделение компании Volkswagen озвучило начальную стоимость Volkswagen Touareg нового поколения, который будет предлагаться в трех комплектациях с тремя силовыми установками.

Стоит заметить, что базовый ценник модели стал ощутимо больше, чем у предшественника. Так, предшественник оказался дешевле на 240 тысяч рублей и теперь Volkswagen Touareg нового поколения доступен за 3 299 000 рублей.

За эти деньги клиенту предложат кроссовер с 249-сильным мотором. Цены на остальные комплектации будут объявлены позднее.

В минимальной комплектации Respect кроссовер Volkswagen Touareg будет доступен с 18-дюймовыми колесными дисками, светодиодной оптикой, системой автоматического переключения фар, системой старт/стоп, информационно-развлекательной системой с 9-дюймовым экраном и навигатором, двухзонным климат-контролем и другое.

За дополнительную плату будет предложена панорамная крыша, матричные фары, система ночного видения, передние сидения с вентиляцией и функцией массажа, а также колесные диски размером 20 или 21 дюйм.

Линейка двигателей российского Volkswagen Touareg будет представлена турбированным 2.0 TSI мощностью 249 л.с., шестицилиндровым трехлитровым мотором с отдачей 340 л.с. и одним дизельным агрегатом объёмом три литра и мощностью 249 л.с.

В качестве трансмиссии будет доступен восьмискоростной автомат, который будет работать только с полным приводом. Третье поколение Touareg на российском рынке появится летом этого года.