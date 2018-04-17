Tesla снова приостановила производство электромобиля Tesla Model 3

Американский автопроизводитель снова останавливает производство своего самого доступного электромобиля.

Причиной остановки конвейера является необходимость улучшения работы роботов и другого оборудования, которое мешает наращивают объёмов производства Tesla Model 3.

Стоит отметить, что производство Tesla Model 3 не заладилось с самого начала, ведь на полный объём производства компания должна была выйти несколько месяцев назад.

Недавно глава Tesla Илон Маск признал, что чрезмерная автоматизация конвейерной линии это была ошибка.

Также глава компании заявил, что будут предприняты все меры для выхода на полную мощность предприятия. С момента начала производства Tesla Model 3 было выпущено в общей сложности 10 тысяч экземпляров седана.