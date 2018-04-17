Новая отзывная кампания уже согласована с Росстандартом, на сайте которого и говорится, что Jeep в РФ отзовет автомобили Jeep Liberty из-за проблем с безопасностью.

Под отзыв попали модели Jeep Liberty, которые были проданы в период с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года.

В этих автомобилях обнаружили внутреннюю неисправность в систему модуля управления подушки безопасности, которая приводит к неработоспособности активных подголовников при ДТП с ударом сзади.

В отзывных автомобилях будет проверен модуль установки и в случае необходимости он будет заменен. Владельцев автомобилей, попавших под действие сервисной компании, проинформируют о необходимости посетить сервисный центр.