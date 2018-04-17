«АвтоВАЗ» приостановил производство моделей Lada Vesta

Выпуск автомобилей семейства Lada Vesta остановлен из-за поставщиков, в частности из-за ООО «Автокомпонент», который неожиданно не выполнил контракт на поставку комплектующих.

Как сообщается, для Lada Vesta не поставили топливные баки и на Ижевском автомобильном заводе пришлось даже отметить рабочую смену.

В связи с этим отставание по сборке автомобилей составляет 285 штук. Поставщик не предупредил вовремя завод о задержке поставок комплектующих, поэтому остановка производства временная и сейчас прилагают максимум усилий для нормализации поставок.