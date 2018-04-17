Материалы и оборудование для перетяжки салона авто

Тюнинг салона становится довольно привычной операцией, которую владельцы автомобиля стараются сделать собственными силами. Правда для перетяжки некоторых элементов лучше прибегнуть к помощи опытных специалистов.

Так , например, специалисты Рескар помогут произвести перетяжку салона по вполне интересным ценам.

Придется подобрать соответствующий материал и не ошибиться в расчетах. Потребуется применить специализированное оборудование, не всегда имеющееся в гараже.

Обширный ценовой сегмент

Проводить долгие часы в поиске наилучшего материала для обшивки сегодня не приходится. Рынок заполнен заманчивыми предложениями и все зависит от финансовых возможностей.

Вместо долго употребляемого дермантина сегодня предлагается превосходная экокожа. Заменитель имеет разную толщину, чтобы добиться нужной жесткости. Расширена палитра цветов и не составит труда найти понравившийся оттенок, способный украсить салон. Привлекательно смотрится прочная структура, помогающая не бояться солнечных лучей и перепадов температуры.

Украсить салон сумеет алькантара. Недавно появившаяся искусственная замша обладает уникальной текстурой и смотрится очень органично. Ей не страшна влажность, поверхность спокойно выдерживает большие нагрузки.

Дешевый сегмент представлен материалами, включающими флок и карпет, велюр и вельвет. Они смогут вполне достойно заменить устаревшую обивку и создать уютную обстановку.

Долгие годы послужит натуральная кожа. Высокую цену оправдывает необычная прочность, умение не бояться ультрафиолета и влажности, грязи и перепада температур.

Придется произвести расчеты всех элементов, которые намечено перетянуть. Результат умножается на 1.4, чтобы получить некоторый запас. Ведь при самостоятельном проведении работ возможен брак и трудно найти кусок материала с такой же текстурой и цветом.

Подготовка инструментария

Для проведения тюнинга салона потребуется подготовить набор инструментов и достать специализированное оборудование. Особое внимание уделяется клеевому составу, предназначенному для материала и поролона.

Специалисты советуют работать с высококачественным продуктом от европейских и мировых производителей. Экономия обернется боком и переделками.

Набор отверток и ключей необходим для монтажа различных элементов, поскольку их придется вытаскивать и убирать старую обшивку.

Швейная машинка должна быть снабжена особой выдвижной лапкой, иначе будет невозможно сшить куски кожи должным образом. Простые и капроновые нитки не подходят. Подбираются специальные армированные под цвет материала.

Понадобится достаточно мощный фен, используемый для прогревания во время приклеивания к поверхности. Он может быть строительный или бытовой.

Не обойтись без наждачной бумаги с мелкой и средней зернистостью. Она помогает очистить пластик и подготовить его для лучшего сцепления. Для обезжиривания существует множество составов.

К небольшим элементам относится мелок, фломастер, ножницы, валик, малярный скотч и шпатель с резиновым полотном. При необходимости подбирается поролон и делается подкладка из матрасной ткани.

Освоив процесс перетяжки на одном элементе, удастся без труда повторять операцию и постепенно преобразить весь салон автомобиля. Сложнее всего работать с передней панелью и потолком, их лучше оставить напоследок.