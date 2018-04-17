Выпуск легковушек в России с начала года увеличился на 20%

Росстат опубликовал отчетные данные по объёмам производства новых автомобилей на российских предприятиях по итогам марта и первого квартала этого года.

Согласно опубликованным данным, производство легковых автомобилей в России в марте выросло на 8,4%, а объём выпущенных авто составил 132 тыс. единиц.

За три первые месяца года на российских заводах выпустили 370 тысяч автомобилей, что на 19,9% больше.

Отмечается, что рост производства автомобилей в целом обусловлен запуском в производство новых моделей, в том числе и Hyundai Sonata, трехосного седельного тягача с индексом 65209, коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

При этом отмечается, что заводы по выпуску автобусов выпустили продукции на 7,9% больше или 2,3 тыс.