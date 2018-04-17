Росстат опубликовал отчетные данные по объёмам производства новых автомобилей на российских предприятиях по итогам марта и первого квартала этого года.
Выпуск легковушек в России с начала года увеличился на 20%
17.04.2018 10:28
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Согласно опубликованным данным, производство легковых автомобилей в России в марте выросло на 8,4%, а объём выпущенных авто составил 132 тыс. единиц.
За три первые месяца года на российских заводах выпустили 370 тысяч автомобилей, что на 19,9% больше.
Отмечается, что рост производства автомобилей в целом обусловлен запуском в производство новых моделей, в том числе и Hyundai Sonata, трехосного седельного тягача с индексом 65209, коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy.
При этом отмечается, что заводы по выпуску автобусов выпустили продукции на 7,9% больше или 2,3 тыс.
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