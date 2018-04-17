Продажи Ford Transit в РФ в первом квартале 2018 года выросли на 63%‍

Коммерческие автомобили Ford Transit в этом году стали популярнее и только по итогам прошлого месяца прирост продаж составил 77%.

Согласно отчётным данным, за три месяца этого года дилеры реализовали 2 334 Ford Transit, а этот результат оказался лучше прошлогоднего на 63%.

В марте объёмы продаж составили 1 074 ед., что на 77% больше. Доля Ford Transit на рынке LCV среди иностранных брендов составила 45%.

Чаще всего владельцами Ford Transit в России являются клиенты из Московской области и Санкт-Петербурга. В этих же регионах наблюдается и увеличение продаж.

Также отмечается Ростов-на-Дону, где рост продаж составил 265%, а также Новосибирск и Краснодар, где спрос на коммерческие автомобили Ford вырос на 200 и 146% соответственно.