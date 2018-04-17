«АвтоВАЗ» представил внедорожную версию седана LADA Vesta‍

При этом все подробности о новинке не сообщаются, ведь дебют внедорожной версии походил на закрытой презентации, о которой сообщает несколько СМИ .

Внедорожная версия седана LADA Vesta Cross, как сообщается, появится в продаже до конца года, причем есть вероятность, что в течении нескольких месяцев будут названы цены, а его официальный дебют будет проходить в рамках Московского автосалона.

Отличаться новая версия седана будет увеличенным дорожным просветом до 203 мм. Также модель получит защитные накладки на арках и бамперах. Длина новинки составит 4 424 мм, а его ширина будет 1 785 мм. Высота Vesta Cross будет 1 526 мм, а расстояние между осями составит 2 635 мм.

Моторная гамма будет представлена теми же моторами, что и у обычного седана. Таким образом, моторная гамма будет представлена 1,6-литровым 106-сильным и 1,8-литровым 122-сильным двигателями.

Среди трансмиссии будет доступная механика или робот, а система привода будет только переднеприводная. Продажи LADA Vesta Cross стартуют до конца этого года.