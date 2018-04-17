ФАС возбудила дело против «АвтоВАЗ» на 5 млн рублей

На сайте ФАС появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении «АвтоВАЗа», который обвиняется в координации деятельности своих дилеров.

В компании «АвтоВАЗ» была проведена проверка деятельность, которая и выявила нарушения.

Отечественного автогиганта подозревают в координации деятельности дилеров, а основой для подозрений стали электронные письма, в которых указывали цены на ТО, а также варианты финальной цены.

Оказалось, что некоторые дилеры руководствовались ценами из писем. Рассмотрение этого дела может длится до девяти месяцев, а в случае, если вина компании будет доказана, то её грозит штраф, размер которого может достигать пять миллионов рублей.