750-сильный Porsche 911 Turbo S стал последним проектом TopCar

Популярный спорткар от TopCar получил изменения во внешности и техническом плане. Porsche 911 Turbo S в кузове 991.2 окрашен в особый оттенок Frozen, который присутствует в палитре BMW, а также во внешности присутствуют желтые акценты, колесные диски размером 21 дюйм, а также множество карбоновых элементов.

В салоне Porsche 911 Turbo S предлагается двухцветное оформление, карбоновые вставки на центральной консоли, дверных панелях и руле.

Двигатель автомобиля был доработан и теперь его отдача составляет 750 лошадиных сил. Напомним, что в обычном Porsche 911 Turbo S предлагается бензиновый шестицилиндровый 3,8-литровый мотор, мощность которого составляет 580 л.с. при 700 Нм кутящего момента. Пару двигателю составляет семискоростной робот.