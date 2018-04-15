Great Wall выводит на рынок обновленный пикап Wingle 5 Euro Edition

Китайский автогигант начинает продажи обновленного пикапа Wingle 5 в версии Euro Edition, которая обойдется по цене от 75 800 юаней.

Пикап в отличие от предшественника получил переработанную решетку радиатора, измененную оптику, а также иные противотуманные фары, которые получили светодиодную технологию и другое.

Под капотом Wingle 5 Euro Edition расположится двухлитровый турбированный дизельный мотор GW4D20D.

Его мощность составит 102 лошадиные силы, а в качестве трансмиссии будет шестискоростная механика. Также в моторной гамме будет и 2,4-литровый бензиновый агрегат мощностью 122 л.с. и дизельный 2,8-литровый двигатель мощностью 85 л.с.

Система привода будет как на заднюю, так и на обе оси. Стоимость пикапа будет от 75 800 до 109 800 юаней. Что в переводе на российский рубль от 741 000 до 1 073 000 рублей.