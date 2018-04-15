В прошлом месяце российские дилеры Nissan продали 6 402 автомобиля, а этот результат оказался на 20,6% меньше.

За первый квартал текущего года объёмы продаж Nissan составили 18 084 автомобиля, что на 2,8% больше.

Nissan X-Trail в марте стал бестселлером марки Nissan в России и разошелся тиражом в количестве 1 744 штук, а это оказалось на 33% больше.

Кроссовер Nissan Qashqai стал второй самой продаваемой моделью бренда с результатом 1 582 проданных экземпляра, что хуже на 39%.