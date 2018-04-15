Глава компании Tesla рассказал, что чрезмерная автоматизация на заводе компании в Калифорнии является ошибкой. Дело в том, что на заводе постоянно возникают проблемы, которые начались с момента запуска в серию бюджетного Model 3.

Еще на момент запуска в серийное производство электрокара Model 3 Илон Маск раскрыл планы по объемам производства, которые он намерен был увеличить на протяжении нескольких месяцев, а затем и вовсе выйти на полную мощность завода.

При этом сложная сеть конвейерных лент не работала должным образом, из-за чего объёмы производства не только не смогли нарастить, но и даже не смогли вовремя передать ранее заказанные автомобили.

Впрочем, теперь Илон Маск признал ошибкой чрезмерную автоматизацию завода Tesla и уже предприняты меры. Теперь планируется, что уже с третьего квартала этого года объёмы производства вырастут в три или даже четыре раза.