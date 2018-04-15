С выходом LADA Xray многие захотели видеть эту модель с приставкой 4х4 и по последним слухам такой автомобиль может в дальнейшем выйти на рынок.

Сейчас продажи кроссовера на российском рынке падают, и эта тенденция наблюдается второй месяц подряд.

Для увеличения продаж «АвтоВАЗ» уже работает над более дешевой комплектацией Xray, о чем ранее сообщал портал «Твоё Авто».

Также разрабатывается и Cross-версия LADA XRay, которую уже неоднократно замечели на дорожных тестах в Тольятти. Но теперь появились данные, что будет выпущена еще и полноприводная версия LADA Xray, причем ее оснастят трансмиссией компании Renault.

Помимо этого, в полноприводном кроссовере произойдут некоторые изменения в салоне, в частности появится мультимедийная система с большим сенсорным экраном. Сразу отметим, что эти данные компания официально не подтверждала. Еще не исключено, что в России выпустят LADA Xray Sport.