Рассекречена внешность нового серийного компактвэна Geely VF11

Китайский автопроизводитель готовится к презентации нового серийного компактвэна, презентация которого состоится на автосалоне в Пекине. Мотор-шоу начнет работать с 25 апреля.

Накануне в премьеры была рассекречена внешность нового серийного компактвэна Geely, который пока носит кодовое название VF11.

Продажи новинки стартуют во второй половине этого года. Автомобиль будет предлагаться в 5-, 6- и 7-местных вариантах.

Габариты Geely VF11 составят: 4706/1909/1664 мм, колесная база 2805 мм. Моторная гамма будет представлена тремя силовыми установками, а именно бензиновой, гибридной и полностью электрической.

Бензиновым двигателем будет полуторалитровый агрегат, который выдаст 177 лошадиных сил мощности. Гибридная установка будет на базе этого двигателя. Электрическая версия появится позднее.