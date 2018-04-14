250-метровый Land Rover Defender протоптали на снегу в Альпах

Силуэт Land Rover Defender на высоте 2 700 метров на снегу создали в честь 70-летия компании Land Rover.

В первую очередь силуэт внедорожника посвятили экс-техническому директору компании Морису Уилксу, который изобразил самый первый внедорожник компании на пляже залива Ред Уорф.

Теперь силуэт автомобиля есть и на склоне горы во Французских Альпах около горнолыжного курорта Ла Плань. Длина Land Rover Defender на снегу составила 250 метров, а чтобы протоптать его пришлось пройти 16.5 километра или около 21 тыс. шагов.

Протаптывал Land Rover Defender мастер сноу-арта Саймон Бек. Напомним, что производство внедорожника прекратили два года назад, но позже компания выпустила ограниченную версию моделей, которые получили восьмицилиндровый двигатель и автоматическую коробку передач. Таких автомобилей было выпущено всего 150 штук по цене около 13,7 миллиона рублей за экземпляр.

