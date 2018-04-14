В РФ каждый десятый автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо‍

Об этом свидетельствуют данные аналитиков, которые провели исследование. Оказалось, что в России зарегистрировано на юридические лица пять миллионов автомобилей.

Такой показатель соответствует доле 9.7% или каждый десятый автомобиль в автопарке.

По состоянию на начало 2018 года автопарк России насчитывает 50 миллионов автомобилей, при этом в зависимости от типа транспортного средства доля юридических лиц меняется.

Так, оказывается, что легковых автомобилей, зарегистрированных на юрлиц, в автопарке всего 4% или 1,7 миллиона авто. При этом показатель коммерческих машин уже 23,7% или 958,5 тыс. машин.

В парке грузовиков доля составляет 53,2% или два миллиона грузовых авто. В автопарке автобусов доля ТС, оформленных на юрлицо составляет 71,2% или 285,6 тыс. штук.

Источник: Автостат.