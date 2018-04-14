Ранее модель неоднократно попадалась на тестах, но сейчас в Сети появились снимки салона.
Появились шпионские снимки обновленного кроссовера BMW X5
14.04.2018 19:18
52 0
Точной даты презентации нового поколения популярного кроссовера BMW X5 пока не называют, но по слухам до этого события осталось не долго.
Баварский кроссовер со сменой поколения сменит и платформу. Теперь в его основе будет лежать тележка CLAR за счет чего кроссовер станет легче и получит новые моторы.
Ожидается, что моторная гамма X5 будет представлена 4,6 и 8-цилиндровыми моторами. Также появится у кроссовера и 600-сильная гибридная установка. В салоне кроссовера будет мультимедийная система с поддержкой голосового управления и жестов.
Комментарииcomments powered by HyperComments