Появились шпионские снимки обновленного кроссовера BMW X5‍

Ранее модель неоднократно попадалась на тестах, но сейчас в Сети появились снимки салона.

Точной даты презентации нового поколения популярного кроссовера BMW X5 пока не называют, но по слухам до этого события осталось не долго.

Баварский кроссовер со сменой поколения сменит и платформу. Теперь в его основе будет лежать тележка CLAR за счет чего кроссовер станет легче и получит новые моторы.

Ожидается, что моторная гамма X5 будет представлена 4,6 и 8-цилиндровыми моторами. Также появится у кроссовера и 600-сильная гибридная установка. В салоне кроссовера будет мультимедийная система с поддержкой голосового управления и жестов.