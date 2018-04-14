Опубликованы первые рендеры нового большого кроссовера Hyundai Palisade

В начале текущего месяца новый Hyundai Palisade, который станет самым большим кроссовером компании, попал в объективы камер фотошпионов.

Тестовый прототип новинки нес на себе толстый слой камуфляжной пленки, поэтому понять какой дизайн будет у автомобиля не возможно. Впрочем, эту ситуацию исправили независимые дизайнеры, создав рендерные изображения модели и представив, как бы могла выглядеть новинка.

Согласно предварительным данным, новый Hyundai Palisade получит стилистику от последнего Santa Fe, что и взяли за основу дизайнеры портала «Колеса.ру».

Напомним, что сейчас в России флагманским кроссовером является Grand Santa Fe, который предлагается по цене от 2,4 миллиона рублей за дизельный вариант.

Бензиновая модификация получила ценник 2,7 миллиона рублей. Все варианты доступны с автоматической коробкой и системой полного привода.