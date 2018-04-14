Внедорожник Mitsubishi Pajero постепенно уходит с мировых рынков‍

Спрос на некоторых рынках на Pajero уже давно сокращался и первой страной в ЕС, кто заявил, что снимает с продажи Mitsubishi Pajero стала Германия.

Немецкие офис японской марки объявил, что в продажу поступает прощальная версия Final Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 1000 единиц. Покупателю на выбор будут предложены трехдверные и пятидверные модификации.

В трехдверный Pajero Final Edition создан на основе базовой комплектации и в него добавили ряд опций и 18-дюймовые колесные диски.

Цена такой версии в Германии составляет 37 тыс. евро. Пятидверная версия Pajero Final Edition получила максимальное количество опций и эксклюзивные колесные диски. Цена этой прощальной версии — 49 тыс. евро.



Как сообщает «Авторевю», Mitsubishi Pajero в Японии тоже покидает рынок и на заводе компании уже прекратили выпускать трехдверную модель, причем последний выпущенный экземпляр был передан не в музей, как это обычно происходит, а на службу в полицию.

Также российскому изданию удалось узнать, что российский офис марки тоже прекратил закупать Pajero, но на складах еще есть длинные варианты внедорожника.

Но несмотря на это пятидверный Pajero еще будут производить, и для китайского рынка он недавно получил небольшое обновление, а именно в салон внедорожника добавили мультимедийную систему.