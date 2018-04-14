В РФ Volkswagen Amarok подорожал от 52 до 65,2 тыс. рублей‍

Так, с апреля немецкий пикап на российском рынке стал дороже до 65,2 тыс. рублей. Как сообщает «Автостат», в котором провели мониторинг цен на новые автомобили, Volkswagen подняла цены на пикап Amarok на 52 — 65,2 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Удорожание затронуло все комплектации модели, а больше всего подорожала комплектация Trendline, которая стал дороже на 65 200 рублей.

Таким образом, пикап Volkswagen Amarok в базовой комплектации получил ценник от 2 232 700 рублей. Топовая комплектация теперь оценена в 3 686 000 рублей.