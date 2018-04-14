Шведы из Folksam провели краш-тесты старых ржавых автомобилей‍

Folksam провела краш-тесты ржавых Volkswagen Golf и Mazda6, а для этого были выбраны автомобили уже снятые давно с производство, которые по всей видимости эксплуатировались в жестких условиях так как на выбранных моделях отчетливо видны следы ржавчины.

Шведская страховая компания Folksam первой разбила Golf пятого поколения. Фронтальный удар проводился о сминаемый барьер с 40-процентным перекрытием и в этом испытании хэтчбек показал достойные результаты.

Также был проведен боковой удар и удар имитирующий столкновение о столб. В итоге немецкий популярный автомобиль набрал 32 балла, новая такая модель в 2004 году показала 33 бала.

Если перевести в звезды организации Euro NCAP, то после эксплуатации Golf в безопасности потерял одну звезду, а в 2004 году у модели было пять звезд.

Mazda6 первого поколения в 2003 году в Euro NCAP набирала 26 балов (четыре звезды). Спустя годы эксплуатации этот показатель снизился до 18 балов (три звезды).

По мнению специалистов Folksam, в подержанной Mazda6 вероятность погибнуть при ДТП выросла на 20%.

