Составлен рейтинг Топ-5 самых продаваемых новых иномарок в РФ

На российском рынке по итогу первого квартала лидером по продажам среди автомобилей импортного происхождения остается KIA Rio.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в 2018 года.

За первые три месяца текущего года в России было продано 25 370 ед. KIA Rio (+20,2%), а это обеспечило модели лидирующую позицию.

Второе место в данном рейтинге досталось кроссоверу Hyundai Creta. Популярность этой модели у россиян выросла на 39% и достигла 15 764 ед. Замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris – 14 470 ед. (+14,2%).

Также хорошим спросом у россиян пользовались Volkswagen Polo и Renault Duster, которые за три месяца 2018 года разошлись тиражом в количестве 11 558 ед. (+14,4%) и 10 270 ед. (+19,4%) соответственно.

Вторая пятерка лидеров расположилась следующим образом:

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