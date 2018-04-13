Mercedes-AMG выпустит компактный спорткар — конкурента Porsche Cayman

В Mercedes-AMG задумались выпустить достойного конкурента Porsche Cayman и для этого в компании намерены создать собственную модель.

По словам главы марки Тобиаса Моэрса, в компании планируют создать спорткар, который будет доступен по цене и сможет конкурировать на рынке со спорткаром Cayman.

Это будет третья самостоятельная модель Mercedes-AMG. Сейчас у автопроизводителя есть AMG-GT и AMG GT 4-Door Coupe, причем последний был представлен недавно.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe создавался как конкурент Porsche Panamera. В нем установили 4,0-литровый 640-сильный мотор, который способен разогнать модель от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды.