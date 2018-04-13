В прошлом месяце опустил на пятую строчку в европейском рейтинге, тогда как месяц ранее авторынок России находился на четвертой позиции.

Так, авторынок России занял пятое место в Европе по итогам марта с продажами 147 тысяч новых авто без учета LCV, пишет «Автостат».

На первой строчке рейтинга располагается британский рынок, где объёмы продаж новых легковушек составили 474 069 штук, причем в прошлом месяце продажи машин в стране просели на 15,7%.

Немецкий автомобильный рынок расположился на второй строчке с результатом 347 433 реализованных автомобиля, что на 3,4% меньше.

Третье место оказалось за Францией, где продажи составили 231110 авто, что превышает прошлогодний результат на 2,2%. Италия располагается на четвертой строчке с результатом 213 731 проданных машин, что на 5,8% меньше.