На 20 тысяч рублей подорожал на рынке новый Renault Dokker

Российский офис компании Renault переписал цены на свой автомобиль Renault Dokker, причем удорожание затронуло как пассажирскую, так и грузовую версии.

Теперь Renault Dokker предлагается по цене большей на 20 тысяч рублей, причем во всех комплектациях. О повышении цен на модель сообщают аналитики «Автостат», которые провели мониторинг цен на новые автомобили.

Теперь Renault Dokker в пассажирской версии с 1,6-литровым бензиновым мотором получил ценник от 839 000 рублей, а максимальная цена составит 940 990 рублей.

Дизельные варианты фургона обождутся по цене от 1 009 990 рублей до 1 060 990 рублей. Коммерческая модификация фургона с бензиновыми моторами теперь предлагается от 834 000 рублей до 884 000 рублей, а модель с дизелем имеет ценник 1 004 000 рублей.