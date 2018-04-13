Появились свежие фотографии обновленного кроссовера KIA Sportage‍

Корейская компания Kia вывела на дорожные испытания свою обновленную версию кроссовера Sportage в модификации GT Line. Шпионские снимки были опубликованы зарубежным изданием Motor1.

Презентация рестайлинговой версии кроссовера должна состоятся во второй половине текущего года и в ней появится оптика в стиле нового Cerato с отдельными светодиодными блоками внутри головной оптики.

Достоверных подробностей про Sportage пока нет, но по слухам модель получит «мягкий гибрид» и 48-вольтовую бортовую электросеть.



В России текущая генерация Kia Sportage предлагается по цене от 1 269 900 рублей. В базовой версии кроссовера доступен 2,0-литровый 150-сильный мотор. Также предлагается турбодизель объёмом 2,0-литра мощностью 185 л.с.