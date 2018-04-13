Об это рассказали представители одного из дилерских центров компании УАЗ журналисту «Autonews».
«УАЗ» рассматривает возможность повышения цен из-за скачка курса валют
13.04.2018 17:46
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Дело в том, что в компания УАЗ пока рассматривает возможно корректировки цен и официального подтверждения об этом от самой компании не было.
При этом уже сегодня аналитики «Автостат» сообщили об удорожании внедорожника Патриот и УАЗ Пикапа, причем последний в «базе» стал дороже на 50 тысяч рублей.
Теперь же из-за ситуации на валютном рынке могут подорожать все автомобили УАЗа, правда на какую сумму и когда произойдет удорожание пока не сообщается.
Между тем, часть автомобильных компаний, представленных на российском рынке, уже переписала ценники на весь модельный ряд, но тут причиной удорожания стало повышение утилизационного сбора с 1 апреля.
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