«УАЗ» рассматривает возможность повышения цен из-за скачка курса валют

Об это рассказали представители одного из дилерских центров компании УАЗ журналисту «Autonews».

Дело в том, что в компания УАЗ пока рассматривает возможно корректировки цен и официального подтверждения об этом от самой компании не было.

При этом уже сегодня аналитики «Автостат» сообщили об удорожании внедорожника Патриот и УАЗ Пикапа, причем последний в «базе» стал дороже на 50 тысяч рублей.

Теперь же из-за ситуации на валютном рынке могут подорожать все автомобили УАЗа, правда на какую сумму и когда произойдет удорожание пока не сообщается.

Между тем, часть автомобильных компаний, представленных на российском рынке, уже переписала ценники на весь модельный ряд, но тут причиной удорожания стало повышение утилизационного сбора с 1 апреля.