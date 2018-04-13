Представитель Lexus рассказал о новой версии гибридного Lexus LS

Когда можно ожидать такой выбор «зеленых» систем пока не сообщается, также не сообщаются и подробности про них.

Информация о новейших силовых установках прозвучала от главного инженера Lexus Тошио Асахи, который сказал, что в компании хорошо знают чем оснащены конкуренты LS, а значит премиальный новый седан получит аналогичные системы.

Скорее всего речь ведется о плагин-гибридных моторах, которые можно встретить во флагманских седанах Mercedes-Benz и BMW.

Если все таки Lexus LS получит водородную установку, то это станет первый подобный автомобиль в премиальном сегменте и конечно он будет предлагается только на некоторых рынках, где в принципе есть заправочные станции для водородных автомобилей.