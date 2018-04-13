Роскошный кроссовер с золотыми деталями готовит Mercedes-Maybach‍

На грядущем автосалоне в Пекине состоится премьера нового Mercedes-Maybach, который получит отделку белой кожей и золотом в салоне. Автосалон в Пекине начнет работать с 25 апреля.

Сейчас достоверно неизвестно, что именно покажет компания, но есть большая вероятность, что на мотор-шоу представят роскошный концепт нового кроссовера.

Анонс дебюта новинки сопровождался видеотизером, где продемонстрирован салон новинки. В салоне будет четыре раздельных кресла, «парящая» центральная консоль, а также три сенсорных экрана.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Maybach готовит новый кроссовер, который получит удлинённую колесную базу и традиционный для этой марки салон, сосредоточенный для комфорта задних пассажиров.

Кроме этого, предполагается, что роскошный кроссовер может быть оборудован гибридной силовой установкой, мощность которой составит 800 л.с.

