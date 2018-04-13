Mercedes-Benz выпустит конкурента Tesla на базе люксового S-Class

Об этом рассказал глава концерна Daimler AG во время презентации нового А-класса в Хорватии.

Подробностей о новинке, по понятным причинам не раскрывают, но некоторые данные все же есть.

Немецкий автопроизводитель намерен выпустить полностью электрический седан, который составит конкуренцию американской Tesla.

Mercedes-Benz создает конкурента Tesla на базе люксового седана S-Class, а последний продается на рынке за 90 тысяч долларов.

Уже сейчас известно, что новинка получит название EQ S, а первые партии доберутся до дилеров в 2020 году.