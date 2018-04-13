Об этом рассказал глава концерна Daimler AG во время презентации нового А-класса в Хорватии.
Mercedes-Benz выпустит конкурента Tesla на базе люксового S-Class
13.04.2018 07:58
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Подробностей о новинке, по понятным причинам не раскрывают, но некоторые данные все же есть.
Немецкий автопроизводитель намерен выпустить полностью электрический седан, который составит конкуренцию американской Tesla.
Mercedes-Benz создает конкурента Tesla на базе люксового седана S-Class, а последний продается на рынке за 90 тысяч долларов.
Уже сейчас известно, что новинка получит название EQ S, а первые партии доберутся до дилеров в 2020 году.
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