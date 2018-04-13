FAW в Россию в 2018 году привезет сразу три новинки

В 2018 году китайский автопроизводитель намерен на российском рынке расширить линейку моделей. Так, в этом году появится два новых кроссовера и один обновят.

В июне до дилерских центров доберется обновленный кроссовер FAW Besturn X80, который будут предлагать с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 142 л.с.

Для него подготовили автоматическую и механическую трансмиссию. FAW Besturn X80 будет предлагаться в трех комплектациях.

Второй уже новой моделью станет FAW D60, который в автосалонах можно будет купить в сентябре. Для этого кроссовера будет два мотора — 1,5 и 1,8-литровые ДВС с 120 и 129-сильной отдачей.

В конце 2018 начале 2019 года начнут предлагать FAW Besturn X40. Об этой модели пока ничего не сообщается.

Цены и подробные комплектации на FAW Besturn X80, а также FAW Besturn X40 и FAW D60 станут известны ближе к старту продаж.