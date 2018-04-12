Компактный кроссовер Acura CDX превратился в CDX Sport Hybrid‍

На китайском рынке премиальный кроссовер Acura CDX получил гибридную версию и приставку к названию Sport Hybrid.

Кроссоверу досталась силовая установка, состоящая из 2,0-литрового 145-сильного мотора с крутящим моментом 175 Нм и двух электрических двигателей. Один из электромоторов работает в режиме генератора, другой выдает 184 л.с. и 315 Нм.

Стоит отметить, что Acura CDX Sport Hybrid в основном передвигается на чистой энергии, а ДВС подключается, когда кроссовер едет на высокой скорости. В модели привычной трансмиссии нет и в ней установили E-CVT.

По заявлению автопроизводителя гибридный кроссовер на 100 км расходует всего 5 литров топлива.

Динамические характеристик модели пока не привели, но за счет электромотора модель разгоняется практически как «заряженные» автомобили. О ценах на Acura CDX Sport Hybrid пока не сообщается.