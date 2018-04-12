Об этом стало известно по результатам проведенного аналитиками «Автостат» мониторинга цен.

Удорожание трехдверного внедорожника произошло в апреле и цена на автомобиль теперь выросла на шесть тысяч рублей причем во всех комплектациях.

Стоит отметить, что ценники на LADA 4×4 выросли только для модели 2018 года выпуска.

Теперь базовая комплектация внедорожника оценена в 489 900 рублей, а самая дорогая версия получила ценник 527 900 рублей.

LADA 4×4 на российском рынке предлагается с 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л.с., пару которому составляет пятискоростная трансмиссия.