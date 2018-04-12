«Заряженный» кроссовер Audi SQ3 нового поколения заметили на тестах

Специалисты немецкой компании работают над новым поколением спортивной версии кроссовера Audi SQ3, который заметили на тестах.

Презентация кроссовера состоится летом текущего года. Судя по шпионским фотографиям, автомобиль нового поколения будет отличаться новой решеткой радиатора, массивными колесными арками, а также большими колесными дисками.

В основе модели расположится платформа MQB, а в моторной гамме предложат 2,5-литровый двигатель мощностью 340 л.с.

Пару двигателю составит шестискоростная механика или робот с двумя сцеплениями. В дальнейшем появится и более мощный вариант модели RS Q3, которая получит 395-сильный двигатель объёмом 2.5 литра.

Ранее стало известно, что новый Audi Q3 получит увеличенную до 2 650 мм колесную базу, а объём багажного отделения составит 440 литров. Со сменой поколения Audi Q3 станет немного легче и его базовым мотором окажется 1,5-литровый 128-сильный бензиновый двигатель