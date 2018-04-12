Mercedes-Benz стал лидером на вторичном авторынке Москвы

Аналитики из агентства «Автостат» провели новое исследование, по результатам которого стало известно, что подержанные Mercedes-Benz снова стали лидерами на рынке Москвы, причем эти автомобили становятся лидерами второй месяц подряд.

Как сообщают аналитики, по итогам марта на вторичном рынке было реализовано 1719 автомобилей Mercedes-Benz с пробегом. В целом на московском рынке подержанных авто в марте было реализовано 24 090 автомобилей, а этот показатель является меньше на 8,3%.

Следом за Mercedes-Benz наиболее часто перепродаваемыми в Москве стали авто российского бренда LADA, показатель продаж которых составил 1 692 ед.

Третий результат оказался за автомобилями Hyundai (1552 ед.). Четвертое и пятое место досталось KIA и Volkswagen, которых было перепродано в количестве по 1 489 единиц.

Во второй пятерке самых востребованных авто с пробегом расположились: Nissan (1452 ед.), BMW (1414 ед.), Ford (1378 ед.), Toyota (1343 ед.) и Audi (920 ед.).