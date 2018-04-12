Пресс-служба компании «ММС Рус» сообщила о запуске второй смены на производственной площадке в Калуге.
Российский автозавод Mitsubishi начал работать в две смены
12.04.2018 18:57
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Теперь российский автозавод Mitsubishi начал работать в две смены. О том, что будет расширено производство впервые сообщили еще осенью прошлого года и это является частью плана по развитию бренда в России.
Напомним, что в прошлом году в Калуге возобновили выпуск кроссовера Pajero Sport, оснащенного дизельным мотором.
Для этого было создано дополнительно 440 рабочих мест. Теперь вводится вторая смена. Также в компании отметили, что с прошлого года им удалось значительно увеличить объёмы продаж, а в марте и вовсе продажи выросли в три раза.
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