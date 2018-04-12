MG представит концепт нового внедорожника X-motion в Пекине

Британско-китайская марка анонсировала презентацию нового концептуального внедорожника X-motion. Анонс сопровождался тизерами, опубликованными в Сети вместе с информацией о том, что дебют новинки будет проходить на автосалоне в Пекине в конце текущего месяца.

Концепт нового внедорожника получит дизайн, выполненный в новой фирменной стилистике компании. В модельной линейке MG автомобиль X-motion расположится на ступень выше GS, а его серийная версия выйдет на рынок в 2019 году.

Предполагается, что в основе модели будет располагаться платформа от Roewe RX8. В моторной гамме будет 2,2-литровый бензиновый мотор, оснащенный турбиной.

Мощность силового агрегата составит 225 л.с. В дальнейшем не исключено появление полностью электрической и гибридной версий.