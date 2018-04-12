Компания Volvo представила первый электрический грузовик FL Electric‍

Новинка создавалась с целью составить конкуренцию электрогрузовику американской компании Tesla – Semi. Отличается FL Electric от обычного грузовика FL фальшпанелями, которые расположены по боковинам, а за ними находятся аккумуляторы.

Ёмкость батарей составляет 100 – 300 кВт*ч. В максимальной комплектации литий-ионные аккумуляторы будут заряжаться за два-три часа, но при условии использования специальной зарядной станции.

От сети батарею также можно будет заряжать, но на подзарядку потребуется порядка девяти часов. Что касается электродвигателя, то его заявленная мощность 130 или 185 кВт, а пиковый крутящий момент составит 425 Нм.

На одной подзарядке FL Electric проедет 300 км. Других подробностей производитель пока не раскрывает, но сообщает, что первый грузовик уже проходит тестирование в Швеции, где используется для вывоза мусора. Еще один экземпляр начали использовать для коммерческих перевозок.