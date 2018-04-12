Модели Mazda CX-5 в РФ попали под отзыв из-за тормозных суппортов

Росстандарт сообщает о необходимости проведения новой отзывной кампании, которая затронет автомобили марки. В частности, под отзыв в РФ попали модели Mazda CX-5 из-за тормозных суппортов.

Сообщается, что проблема может быть в 20 030 автомобилях, реализованных в России в период с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года.

В кроссоверах есть необходимость проведения проверки в первую очередь тормозных суппортов, на которых возможно появление коррозии.

Если на определённом участке есть коррозия, то тормозные суппорты будут заменены на модифицированные, а в случае отсутствия на них заменят защитный чехол.

В худших случаях коррозия на тормозных суппортах может стать причиной заедания корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к снижению тормозного усилия стояночного тормоза.

Владельцев отзывных авто проинформируют о необходимости посетить ближайший дилерский центр для бесплатной проверки и проведения ремонтных работ.