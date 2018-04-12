Подбор шин по автомобилю

Проходимость любого транспортного средства, прежде всего, зависит от того, какие на нем установлены шины. Для того чтобы обеспечить безопасные условия движения требуется учитывать, чтобы покрышки всегда соответствовали транспортному средству. Сегодня подобрать шины по автомобилю можно тут https://shyp-shyna.com.ua/ru/catalogs/tyres/.

Шины: виды?

Все покрышки можно разделить на категории:

Это могут быть шоссейные и зимние.

Всесезонные покрышки и скоростные.

Шоссейные покрышки предназначаются для движения машины по мокрым бетонным дорогам.

Зимние покрышки, могут хорошо обеспечить движение по льду.

Всесезонные шины используются на мокрых дорогах.

Скоростные покрышки предназначены для транспортных средств высокого класса.

По каким критериям выбирать шины?

Радиальные и диагональные покрышки имеют различную конструкцию относительно каркаса. Это своеобразный их скелет. Сегодня компания shyp-shyna.com.ua предлагает шины по доступным ценам.

Когда выбираются диагональные шины, то стоит учитывать тот фактор, что они могут иметь ряд недостатков и ограничений.

Так как у этих шин нити перекрещиваются, то это обычно приводит к тому, что происходит сильное внутреннее трение. Шины быстро изнашиваются и перегреваются. Кроме того шины по конструкции достаточно жесткие. Это может оказывать негативное влияние на комфорт при движении транспортного средства, а также на его управляемость.

Если говорить о конструкции радиальных покрышек, то у них есть также свои отличия. Они эластичные. Это позволяет при езде по дорожному полотну хорошо поглощать неровности, которые могут на нем появляться. Внутреннее трение у этого вида шин уменьшено в значительной степени, то естественно, здесь увеличивается их ресурс. Эти шины отличаются и неплохой управляемостью.

Что такое маркировка покрышек?

Если покупаются шины, то нужно обязательно смотреть на их параметры. Они указываются обычно на боковой поверхности покрышек. Здесь можно увидеть цифровой код. Он всегда обозначает размер шин. Каждая буква на покрышке и цифра несет нужную информацию, которая может помочь при их выборе для определенного вида автомобиля.

Также можно на шинах увидеть индекс нагрузки. На них указывается максимальная нагрузка в килограммах. Что касается индекса скорости, то он обычно ставится на шинах в виде латинского алфавита. То есть это говорит о том, какая может быть использована скорость для этого типа шин.

Нужно уделить внимание при покупке шин и протектору. Сейчас универсальным является симметричный рисунок. Это касается радиальной плоскости колеса. Направленный рисунок быстро выводит воду из пятен контакта такой покрышки с дорожным полотном.

При выборе таких изделий специалисты советуют устанавливать на транспортное средство покрышки одного размера. Должна и учитываться и их конструкция. Кроме всего прочего у каждой покрышки есть свой набор свойств.