Новинку от чешской компании уже прозвали конкурентом кроссовера Hyundai Creta и сегодня в Сети появились новые шпионские фото, на которых запечатлен салон новинки.

Так, в Сети рассекретили интерьер самого бюджетного кроссовера Skoda, который получил название Kamiq. Этот кроссовер станет самым дешевым в линейке Skoda.

Сейчас известно, что в основе новой модели располагается платформа MQB, а создается он в первую очередь для китайского рынка. Габариты нового Kamiq будут следующими: 4 390/1 781/1 593 мм, а расстояние между осями составит 2 610 мм.

По предварительной информации, линейка двигателей автомобиля будет представлена полуторалитровым 110-сильным двигателем ЕА211 Evo.

Система привода, вероятно, будет только на переднюю ось. Ожидается, что презентация нового кроссовера Skoda Kamiq будет проходить на автосалоне в Пекине, который начинает работать с 25 апреля.