Представлен новый кроссовер для молодежи Dongfeng Fengguang ix5

Новинка представляет собой кросс-купе, которое создавалось под брендом Fengguang и предназначено для молодой аудитории.

Новинка получила оригинальный дизайн экстерьера, а также хороший дополнительного оборудования. В экстерьере автомобиля будут светодиодные дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари, а также массивная радиаторная решетка.

В салоне предложат спортивный руль, мультимедийную систему с большим сенсорным экраном. А также цифровую приборную панель.

Моторная гамма будет представлена полуторалитровым 150-сильным двигателем, пару которому составит пятискоростная механика или вариатор, работающие только с переднеприводной системой. О стоимости и комплектациях кроссовера будет объявлено дополнительно.