Tesla начнет производство кроссовера Model Y уже в ноябре 2019 года

Американский автопроизводитель намерен уже осенью следующего года начать производство нового компактного кроссовера, который расположится на ступень ниже Model Х.

О планах компании Tesla начать производство кроссовера Tesla Model Y уже в ноябре 2019 года сообщает Reuters, ссылаясь на сои источники.

Серийное производство «бюджетного» кроссовера стартует на производственной площадке во Фримонте. Через два года после запуска модели в серию, его выпуск будет налажен и на китайском заводе.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Tesla Model Y построят на базе Tesla Model 3. Хотя ранее президент компании утверждал, что в основе авто расположится абсолютно новая платформа.

Модель станет первой, в которой не будут использованы схемы с 12-вольтовыми батареями, применяющимися на существующих моделях марки.

Новая схема, по заявлению президента компании Илона Маска, позволит существенно ускорить процесс сборки автомобиля.

Новая модель будет стоить существенно дешевле, чем существующий Tesla Model Х.

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