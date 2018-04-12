Toyota выпустила новый Land Cruiser Prado в кузове фургон‍

Новая версия внедорожника создавалась для британского рынка, где такой Toyota Land Cruiser Prado уже доступен для заказа.

Модификация модели в кузове фургон создавалась на базе обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado и будет доступна для заказа по цене от 27 546 фунтов за трехдверный вариант, а старт «живых» продаж запланирован на начало лета.

В целом же фургон предложат в двух типах кузова с длиной 4395 мм (трехдверная) и 4840 мм (пятидверная). Двигатель у автомобиля будет только один и этом турбированный дизельный агрегат объёмом 2,8 литра, мощность которого составит 180 л.с.

В качестве трансмиссии будет доступна механика. Для фургона Toyota Land Cruiser Prado предложат фронтальные подушки безопасности, коленная для водителя и передние боковые подушки, а также 17-дюймовые колесные диски, кондиционер и галогеновые фары с датчиком света.

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